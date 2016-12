The Binding of Isaac: Afterbirth+ hat endlich ein genaues Release-Datum - zumindest für PC. Wir sagen euch außerdem, was für neue Inhalte Nicalis euch bietet und wie viel der Spaß kostet.

Endlich: Der vermutlich letzte DLC von The Binding of Isaac: Rebirth hat ein Release-Datum – zumindest für PC. Während Konsolen-Liebhaber auf einen Zeitraum im Frühjahr 2017 vertröstet wurden, gab Entwickler und Publisher Nicalis nun bekannt, dass Afterbirth+ bereits am 03. Januar 2017 auf Steam veröffentlicht wird.

9,99 Dollar kostet die Erweiterung, es sei denn, ihr seid bereits im Besitz des Vorgänger-DLCs Afterbirth und schlagt innerhalb der ersten Woche zu, dann bekommt ihr den Titel für 6,66 Dollar.

Das kriegt ihr für euer Geld

Für den Preis bekommt ihr unter anderem Mod Tools, ein neues Kapitel, einen neuen Charakter, noch mehr Bosse, Achievements und Transformationen, hunderte neue Räume und fünf weitere Challenges. Außerdem werden dem Spiel 67 neue Items, 27 zusätzliche Trinkets und mehr als zehn neue Pickups hinzugefügt. Der Greed Mode wird ab jetzt noch... nun ja... gieriger und es wird kleine monatliche Inhalts-Updates geben.

Wem The Binding of Isaac: Rebirth bisher nichts sagt, der kann sich den neuen Trailer unterhalb dieser Meldung ansehen und auf unserer Themenseite alles Wissenswerte zum Titel nachlesen. Ein kleiner Spoiler: Durch die bei jedem Run unterschiedlichen Kombinationen von Räumen, Monstern und Items, ist jeder Spieldurchlauf einzigartig. Auch nach hunderten von Spielstunden könnt ihr noch immer etwas Neues im Game entdecken, während ihr eure Gegner mit euren eigenen Tränen bekämpft.

