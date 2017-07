The Binding of Isaac: Rebirth - Physikalische Version von Afterbirth+ für Switch im September

Die physikalische Version von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch kommt im September auch endlich nach Europa und Australien. Neben dem Spiel liegen noch Sticker und ein Handbuch im Retro-Stil bei.

The Binding of Isaac gehört mit zu den beliebtesten 2D-Action-Adventures im Rogue-Like-Stil, die es aktuell auf dem Markt gibt. Mit Rebirth wagte man 2014 den Schritt an eine überarbeitete Fassung, um diese später mit Afterbirth und Afterbirth+ zu erweitern. Letzteres wird aktuell nicht mehr direkt weiterentwickelt, sondern bietet der Community die Möglichkeit, Mods zu entwickeln, die das Team dann gegebenenfalls mit einem Update zum Hauptspiel hinzufügt.

Ab 7. September auch physikalisch

Eben jenes Afterbirth+ ist seit März bereits für die Nintendo Switch in den USA und Kanada im Handel erhältlich. Die Versionen gingen jedoch immer recht schnell über die Ladentheke, da die physikalische Version einige Gimmicks bot, die für wahre Fans ein Muss waren. Bisher war diese Version nicht für Europa angekündigt, doch wie der Publisher Headup Games jetzt bestätigte, wird eine physikalische Version von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch am 7. September in den hiesigen Händlerregalen zu finden sein.

Auch diese Variante wird einige Goodies enthalten und bietet neben dem Hauptspiel mitsamt allen bisherigen DLCs, einen exklusiven Sticker-Bogen sowie ein Handbuch, das sich stilistisch an den Handbüchern der Retro-Zeit orientiert.

Laut Headup Games sind die Vorbestellungen bereits jetzt möglich und so sollte einem Start passend zum 7. September wohl wenig im Wege stehen.

