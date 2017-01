The Binding of Isaac: Rebirth - Endlich auch für iOS erhältlich

Es ist so weit: The Binding of Isaac: Rebirth kommt nun endlich auch auf iOS-Geräte. Wir sagen euch, was euch erwartet, warum es so lange gedauert hat und wie teuer der Spaß ist.

Hoppla, da meldete sich doch Nicalis ganz überraschend mit Neuigkeiten zu The Binding of Isaac: Rebirth zurück. Während PC-Spieler auf der ganzen Welt gerade die letzte Erweiterung namens Afterbirth+ spielen und Konsolen-Freunde sich zumindest mit den meisten Inhalten behelfen können, schauten Android- und iOS-Nutzer bisher in die Röhre. Damit ist jetzt Schluss, denn der Titel tauchte heute im App Store auf.

Für knapp 15 Dollar könnt ihr die kleine Heulsuse Isaac fortan auf seinem - teils recht blutigen - Abenteuer begleiten, egal ob auf eurem Smartphone oder auch dem Tablet. Wer kein Fan von der Steuerung über Berührungen ist, kann sich stattdessen auch mit einem Bluetooth-Controller behelfen.

Zunächst aufgrund des Inhalts abgelehnt

Interessanterweise wurde The Binding of Isaac: Rebirth wohl sowohl von Nintendo als auch Apple zunächst aufgrund des Contents abgelehnt, schaffte es dann aber doch noch auf den Markt. Damit dürfte der Weg jetzt allerdings geebnet sein und es den DLCs erleichtern, dem Grundspiel in den Store zu folgen.

Aufgrund von "obszönem oder vulgärem Humor, Horror- oder Gruselszenen, Szenen mit erotischen Anspielungen und Zeichentrick- oder Fantasy-Gewalt" ist der Titel erst ab 17 Jahren downloadbar.

Zu der ebenfalls lang ersehnten Android-Version gibt es allerdings derzeit noch keine Neuigkeiten. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch aber natürlich auf dem Laufenden.

