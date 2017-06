Beyond Good & Evil 2 - Keine Vorstellung auf der E3

Auch auf der diesjährigen E3 wird Beyond Good & Evil 2 nicht vorgestellt. Dies teilte der Game Director Michel Ancel höchstpersönlich mit. Dennoch soll es im Laufe des Jahres neues Material geben.

Das Action-Adventure Beyond Good & Evil war zur Veröffentlichung im Jahr 2003 ein wahrer Überraschungshit. Das Gesamtkunstwerk aus Grafik, Gameplay, Charakteren und Story sorgte dafür, dass sich eine große Fangemeinde um den Titel aus dem Hause Ubisoft bildete. Die Hoffnungen auf einen weiteren Teil sind seitdem ungetrübt und einzelne Brotkrumen, die das Entwicklerstudio in die Menge wirft, sorgen für ein Anhalten des Hypes.

Nicht während der E3

So ist schon einige Jahre bekannt, dass tatsächlich ein Studio an Beyond Good & Evil 2 arbeitet und die Leitung von Michel Ancel übernommen wird, der bereits im Erstling die Führungsposition inne hatte. Doch keine Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 konnte den Wunsch auf eine offizielle Vorstellung erfüllen. Dies wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern: Wie Michel Ancel auf seinem Instagram-Account mitteilte, werde das Spiel keinen Platz auf der E3-Bühne haben.

"Hm, ich bin mir nicht sicher, ob die E3 der beste Ort für eine Vorstellung von BG&E2 wäre, aber wir arbeiten an dem Spiel. Also solltet ihr irgendwann in diesem Jahr von dem Spiel hören."

Hoffnung für die europäischen Messen?

Die Information wird im ersten Moment für enttäuschte Gesichter sorgen, hinterlässt aber einen positiiven Beigeschmack: So könnte es vielleicht während der gamescom oder der Paris Games Week zu einer Ankündigung kommen. Die europäischen Messen würden theoretisch gut passen, da bereits während der gamescom 2014 ein anderer Titel angekündigt wurde, an dem Michel Ancel und sein Team arbeiten: Wild. Die Vorstellung eines weiteren Gameplay-Trailers zu Wild fand im Rahmen der Paris Games Week 2015 statt.

Es bleibt also für Fans weiterhin nur die Hoffnung auf ein Licht am Ende des Tunnels, das sich langsam nähert.

