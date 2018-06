Beyond Good & Evil 2 - Jade ist zurück!

Im Rahmen der E3 2018 werden hinter den Kulissen weitere Eindrücke gezeigt. Noch ist unklar, wann genau diese Präsentationen stattfinden. Ein Releasetermin zu Beyond Good & Evil 2 ist nicht bekannt.

Das Rollenspiel kann sowohl solo als auch in einem vollwertigen Koop-Modus absolviert werden. Erste Gameplay-Szenen, darunter Weltraumschlachten, konnten gezeigt werden.

Damit hätte tatsächlich niemand mehr gerechnet: Jade, die Hauptcharakterin aus dem ersten Teil, wird eine entscheidende Rolle in Beyond Good & Evil 2 einnehmen.

Die aus dem ersten Teil bekannte Jade wird in Beyond Good & Evil 2 zurückkehren. Diesmal könnte sie die Rolle einer Antagonistin einnehmen.

