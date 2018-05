Beyond Good & Evil 2 - Entwickler veranstalten gleich Livestream mit neuen Infos

Beyond Good & Evil 2 erhält heute neue Infos. Wenn ihr live bei dem Einblick dabei sein wollt, dann habt ihr gleich die Möglichkeit dazu.

Das zuständige Entwicklerteam unter der Flagge von Ubisoft kommt scheinbar gut mit Beyond Good & Evil 2 voran. Das geht unter anderem aus einer Ankündigung hervor, die jüngst getätigt wurde. Hier heißt es, dass es schon bald neue Infos innerhalb eines Livestreams geben soll.

Falls ihr selbst am entsprechenden Livestream teilnehmen möchtet, dann könnt ihr am heutigen 3. Mai ab 18 Uhr live dabei sein. Der Livestream geht bereits in wenigen Minuten los. Wir haben den Link zum Stream unterhalb für euch eingebunden.

Livestream zu Beyond Good & Evil 2 auf Twitch oder YouTube ansehen!

Wir wissen noch nicht, was es für Infos geben wird, aber das wird sich schon bald ändern. Außerdem könnt ihr den ersten Livestream nachträglich ansehen, der bereits im Dezember 2017 stattfand. Hier gab es bereits Infos zur Story, den Animationen und beispielweisen den Schiffsmodellen. Nachfolgend haben wir das Video für euch eingebunden: