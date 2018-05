Beware - Spielbare Demo zum Driving-Horror jetzt downloaden

Der Driving-Horror von Beware lehnt sich an die Siebzigerjahre an und lässt Spieler ein Auto steuern, das in der Nacht verfolgt wird. Eine spielbare Demo steht zum Download bereit.

Ein neues Indie-Horrorspiel namens Beware sollte kürzlich das Licht der Welt erblicken - zumindest die Demoversion. Doch bei dem Gruselabenteuer handelt es sich nicht um einen Horror-Survival-Titel mit klassischen Spielmechaniken. Viel mehr wollen die Entwickler eine einzigartige Erfahrung schaffen, die euch das Fürchten lehrt. Es wird als "Open-World Driving Simulation" betitelt.

"Driving Horror Game"

Der Spieler nimmt hinter einem Lenkrad Platz und fährt mit dem Auto durch die Nacht. Ein Auge stets auf den Rückspiegel gerichtet, muss er sich vor Fahrzeugen in Acht nehmen, die ihn von der Straße drängen wollen.

Während dieser Nachtfahrt der etwas anderen Art werdet ihr zudem auf Hinweise stoßen, die auf der Karte versteckt wurden. Es soll sogar ein Stealth-Feature geben und das gesamte Setting ist an einen Filmstil der Siebzigerjahre angelehnt.

Die Demo gewährt einen Ersteindruck und wir können in etwa ableiten, worauf die Entwickler hinaus möchten. Falls ihr selber einmal Hand ans Steuer legen möchtet, dann könnt ihr das Horrorspiel unter folgendem Link herunterladen. Ein Veröffentlichungsdatum zu Beware steht noch nicht fest.

Und nicht vergessen, dass es sich hierbei nur um eine Demo handelt. Demnach können viele Bugs enthalten sein. In der Demo gibt es eine Mission, in der ihr einen Fremden verfolgen müsst. Aber schaut am besten selbst. Nachfolgend haben wir die ersten fünf Minuten des Spiels vom YouTube-Kanal Ray Fields eingebunden: