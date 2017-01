Better Call Saul geht in die 3. Staffel und ein bekannter Bösewicht aus Breaking Bad kehrt zurück. Es ist niemand Geringerer als Gus Fring (Giancarlo Esposito), der Hühnchen-Guru und Drogenbaron.

Better Call Saul, die Prequel-Serie zu Breaking Bad rund um den verschlagenen Anwalt Jimmy McGill oder auch bekannt als Saul Goodman, geht nunmehr in die dritte Runde. Mittlerweile ist bestätigt, dass die Serie am 10. April 2017 fortgeführt wird. Es ist erneut davon auszugehen, dass sie auf AMC und zeitnah auf Netflix in Deutschland ausgestrahlt wird.

Außerdem ahnten die Fans der Serie bereits einen großen Twist. Ein bekannter Bösewicht aus Breaking Bad wird in Staffel 3 zurückkehren. Die Rede ist von Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), seines Zeichens Chicken-Magnat, der seine Finger bis zum Anschlag im Drogengeschäft hat.

Variety ließ diesbezüglich verlauten, dass der Gus Fring in Better Call Saul weniger erfahren im Drogengeschäft sei.

"Wir befinden uns da in einer Zeit, in der [Gus] etwas grüner hinter den Ohren ist. Er versucht immer noch, seinen Weg zu finden. Gus ist eine sehr vorsichtige Figur."

Allem Anschein nach wird die 2. Episode ausschlaggebend für seinen Auftritt sein. Die Zuschauer müssen sich möglicherweise auf Zeitsprünge gefasst machen, da Peter Gould (Drehbuchautor) vermehrt darauf hinwies, dass Better Call Saul auch aus einem gewissen Standpunkt ein Sequel darstelle. Inhaltliche Details wollte er noch keine verraten. Er gab lediglich an, dass 2016 uns gelehrt hätte, dass alles möglich sei.

