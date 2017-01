Könnte in der dritten Staffel des Breaking Bad-Prequels Better Call Saul Drogendealer Jesse Pinkman ein Wiedersehen feiern? Innerhalb eines Interviews bei "Elle" verriert Schauspieler Aaron Paul interessantes zu dieser These.

Anscheinend wird Schauspieler Aaron Paul, der den Drogendealer Jesse Pinkman in Breaking Bad verkörpert hat, auch in der dritten Staffel des Prequels Better Call Saul zu sehen sein. Fans, die sich nun voller Freude überschlagen möchten, sei an dieser Stelle allerdings gesagt, dass es bisher noch keine offizielle Bestätigung dazu gibt.

Der Breaking Bad-Star war vor kurzem bei "Ellen" zu Gast gewesen und ließ innerhalb eines Interviews mit Ellen DeGeneres vorsichtig durchsickern, dass Jesse Pinkman in der dritten Staffel vorkommen wird.

Auf die Frage, ob Jesse auf den Anwalt Saul (Bob Odenkirk) treffen wird, entgegnete Paul:

"Das hoffe ich doch. Vielleicht habe ich die Szenen sogar schon gedreht? Wir ... sie haben die nächste Staffel gerade fertig abgewickelt." Auf die Frage von DeGeneres, ob er denn dabei sei, sagte er: "Es könnte sein. Ich würde sehr gerne in der Staffel zu sehen sein."

Ein klares "Ja" ist dies zwar nicht gewesen, Aaron Paul versprach aber, dass er im positiven Falle zurückkehren würde, um ordentlich Werbung für sein Wiedersehen mit seinem zukünftigen Anwalt zu machen. Dass er allerdings von "wir" gesprochen hat, bzw. ihm dieses Wort herausgeruscht ist, untermauert die These, die Fans bereits zu Beginn des Prequels im Jahre 2015 aufgestellt haben.

Aaron Paul wäre als Jesse Pinkman nicht der erste Breaking Bad-Veteran, der in Better Call Saul auftaucht. Zu sehen waren bisher Tuco (Raymond Cruz), Hector (Mark Margolis) sowie Krazy-8 (Max Arciniega). Außerdem steht bereits fest, dass Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) ebenfalls in dem Prequel ein Wiedersehen feiern wird.

Die dritte Stallfe von Better Call Saul wird am 10. April 2017 auf dem amerikanischen Sender AMC Premiere feiern. In Deutschland werden wir wohl zeitnah auf Netflix in den Genuss kommen.

Seitenauswahl

Siehe auch: Aaron Paul