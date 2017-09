Bethesda - Unangekündigtes Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen

Bethesda arbeitet an einer unbekannten IP, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Das hat der verantwortliche Vice President PR und Marketing Pete Hines nun in einem Interview bestätigt.

Scheinbar werkelt Bethesda momentan an einem Spiel, das bisher noch mit keinem Wort in der Öffentlichkeit erwähnt wurde. Die Nachricht bezieht sich auf die Agenda, die das Line-up für 2017 umfasst. Die bisher angekündigten Titel waren demnach noch längst nicht alles.

Der Vice President of Marketing Pete Hines aus dem Hause Bethesda hat nun in einem Interview ein paar wichtige Details verlauten lassen. Auf der PAX West hat Tek Syndicate mit ihm gesprochen und konnte in diesem Interview in Erfahrung bringen, das es da möglicherweise noch mehr gibt.

Er ließ verlauten, dass es für dieses Jahr noch einen unangekündigten Titel gebe, der bis zum Ende des Jahres 2017 veröffentlicht würde. Mehr Details oder um welches Spiel es sich handelt, wollte Hines jedoch nicht verraten. Möglicherweise handelt es sich um eine neue Marke des Publishers.

Wir haben den Link zum vollständigen Interview mit Tek Syndicate oberhalb eingebunden. Vor einiger Zeit kamen Gerüchte auf, dass Bethesda momentan an einer Spiele-Adaption der TV-Serie Game of Thrones arbeitet. Obgleich hier untermauert wurde, dass es sich lediglich um Gerüchte handeln sollte.

