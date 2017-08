Bethesda - Release-Termine der VR-Umsetzungen von Doom, Skyrim und Fallout 4 datiert

Bethesda teilte während der gamescom 2017 die Release-Termine ihrer VR-Umsetzungen von Doom, Skyrim und Fallout 4 mit. Alle Titel erscheinen demnach noch im Laufe des Jahres.

Mit den Umsetzungen ihrer beliebten Spiele in die virtuelle Realität will Bethesda den Fans neues Futter liefern und dürfte gleichzeitig noch den einen oder anderen Taler scheffeln. Bisher war vergleichsweise wenig über die Versionen bekannt und auch die geplanten Veröffentlichungstermine wurden nicht mitgeteilt.

Alle TItel noch in diesem Jahr

Das ändert sich jetzt, denn Bethesda veröffentlichte passend zur gamescom 2017 die genauen Tage an denen die Spiele in den Handel kommen werden. Beginnen wird der Publisher mit Skyrim VR, das am 17. November für PlayStation VR erscheint. Zwei Wochen später - am 1. Dezember - ist Doom VFR an der Reihe. Der Titel erscheint für PlayStation VR und HTC Vive. Den Abschluss der Veröffentlichungsreihe macht Fallout 4 VR. Das Spiel sollte eigentlich für alle VR-Plattformen erscheinen, doch man entschied sich offenbar für einen Exklusivdeal mit HTC und veröffentlicht das Spiel einzig für die HTC Vive.

Überhaupt ist nicht bekannt, ob alle Spiele nur mit einer Zeitexklusivität erscheinen und schlussendlich doch noch für alle VR-Brillen releaset werden. Bethesda äußerte sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht dazu und es uns bleibt wohl nur übrig auf weitere Informationen zu warten.

Seitenauswahl

Bethesda - E3-Lineup vorab geleakt - mit Prey 2, Skyrim-Remake und mehr Anscheinend wurde das Lineup von Bethesda für die E3 2016 geleakt. Auf der Pressekonferenz will man Spiele wie Prey 2, The Evil Within 2, Wolfenstein 2 und ein Skyrim-Remake ankündigen.