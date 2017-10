Bethesda - Neues Spin-Off zu Fallout von Obisidian geplant?

Erneut tauchen Andeutungen zu einem neuen Spin-Off des Fallout-Universums aus dem Hause Bethesda auf. Jetzt veröffentlichte der Game Designer Chris Avellone eine Skizze des Vault-Boys mit den Worten "Ich habe dich so sehr vermisst!".

Es scheint immer wahrscheinlicher, dass die Ankündigung eines neuen Spin-Offs der Fallout-Reihe aus dem Hause Bethesda kurz bevorsteht. Schon zur E3 2017 wurde vermutet, dass das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment den inoffiziellen Nachfolger zu Fallout: New Vegas präsentieren könnte, da Insider von der Entwicklung des Spiels berichteten. Auch Pete Hines sorgte kürzlich mit einer Aussage für Aufregung, da er andeutete, das noch in diesem Jahr ein völlig neues Spiel präsentiert oder sogar veröffentlicht werden würde.

Jetzt brodelt die Gerüchteküche erneut, denn der Game Chris Avellone veröffentlichte bei Facebook eine Skizze eines Vault-Boys, der von einem Strichmännchen umarmt wird. Zusätzlich sind die englischen Worte "Ich habe dich so sehr vermisst!" zu lesen. Der Entwickler arbeitete bereits an Fallout 2 und zuletzt an Fallout: New Vegas.

Seit 1998 war Avellone ein Teil des Obsidian-Ensembles, verließ das Studio 2015 jedoch um an Divinity: Original Sin 2 zu arbeiten. Möglicherweise war zu dem Zeitpunkt seine Arbeit an dem neuen Fallout-Spin-Off bereits abgeschlossen oder er kehrte in der Zwischenzeit wieder zu Obsidian zurück und half weiter bei der Entwicklung des Titels.

So oder so ist es mehr als spannend, was wir zu erwarten haben. Wenn die Aussage des Marketing-Vizepräsidenten von Bethesda, Pete Hines, wirklich stimmen sollte, möchte das Unternehmen das Spiel noch in diesem Jahr veröffentlichen. Das wäre zwar ein sehr ungewohner Schritt, würde aber durchaus Sinn ergeben.

So könnte es sein, dass eine Ankündigung bisher noch nicht getätigt wurde, um den kommenden Spielen The Evil Within 2 und Wolfenstein 2: The New Colossus nicht die benötigte Aufmerksamkeit zu nehmen. Was glaubt ihr - kommt ein neuer Fallout-Teil noch in diesem Jahr raus?

Seitenauswahl

Bethesda - Publisher kündigt Creation Club mit Credit-Bezahlmodell an Bethesda hat auf der eigenen Pressekonferenz im Rahmen der E3 den sogenannten Creation Club angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Plattform auf der Bethesda gemeinsam mit externen ...