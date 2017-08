Bethesda - Erscheint eine weitere Game of Thrones-Umsetzung?

Bereits vor einiger Zeit sind Gerüchte aufgekommen, dass Bethesda gemeinsam mit dem amerikanischen Kabelsender HBO an einer AAA-Umsetzung zu der beliebten TV-Serie Game of Thrones arbeitet. Nun gibt es einen weiteren Hinweis - eine offizielle Ankündigung lässt hingegen weiterhin auf sich warten.

Es Hinweise darauf, dass Bethesda derzeit an einer AAA-Umsetzung der weltweit bekannten TV-Serie Game of Thrones werkelt. Bereits im Vorfeld der E3 2017 gab es Gerüchte, dass sich aktuell ein geheimes Projekt mit dem US-amerikanischen Kabelsender HBO in Entwicklung befindet und im Jahre 2020 erscheinen soll.

Nun hat die Gerüchte Küche erneut begonnen zu brodeln, da der Online-Händler Target einen Artikel online geschaltet hat, der bisher nur aus der Überschrift "Bethesda: Game of Thrones" besteht. Weitere Hinweise gibt es bislang nicht, weshalb wir erst Gewissheit haben werden, sollte es eine offizielle Ankündigung geben - alles andere ist zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.

Bisher können Fans der Serie lediglich mit dem Episoden-Adventure von Telltale Games nach Westeros reisen. In Kürze soll zudem ein MMO namens "Game of Thrones: Seven Kingdoms" von Bigpoint folgen.

