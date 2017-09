Bayonetta 2 - Hideki Kamiya deutet Nachfolger an

Mit Bayonetta 2 veröffentlichte das Entwicklerstudio Platinum Games den zweiten Teil der Bayonetta-Reihe im Jahr 2014. Dabei setzte man auf einen exklusiven Release für die Wii U von Nintendo. Trotz dieser Einschränkung waren die Reaktionen durchweg positiv und der Titel hält heute einen Metascore von 91.

Leider wurden innerhalb der Geschichte beider Spiele noch nicht alle offenen Fragen beantwortet und viele Fans wünschen sich eine genauerer Erklärung der losen Fäden. So auch der Twitter-User koldspaghettio, der den Kopf hinter der Reihe, Hideki Kamiya, zu einigen Thematiken befragte. Dieser hatte eine klare Antwort auf die gestellten Fragen:

Wait till Bayo3. RT @koldspaghettio Is there an actual name for the world of chaos, like inferno and paradiso? Like Gaia, or something like