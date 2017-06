Battlegrounds - Zweites Monats-Update bringt schallgedämpftes Scharfschützengewehr

Der Battle-Royale-Titel Playerunknwown's Battlegrounds erhält wöchentlich neue Patches, die kleinere Probleme und Bugs im Spiel beheben. Einmal im Monat dürfen sich Spieler zudem auf umfangreichere Updates freuen, die nicht nur Fehler beseitigen, sondern auch neue Inhalte liefern.

Zu den Inhalten des ersten Monats-Updates gehörte ein Motorrad mit einem extra Beiwagen für einen weiteren Mitspieler, ein 2-fach Visier, neue Farben für den Dacia, eine Ballistik-Maske und mit der Vector SMG eine brandneue Waffe. Zudem wurde die Armbrust wieder in das Spiel integriert.

Nun haben die Verantwortlichen via Twitter einen ersten Blick auf die neuen Inhalte des zweiten Monats-Updates gegeben. So dürfen sich Spieler mit der VSS "Vintorez" auf eine neue Waffe freuen, die ihren Weg in den Online-Shooter finden wird.

Well look at our second monthly update early next week on the dev blog, but for now we're excited to reveal our next new weapon... the VSS! pic.twitter.com/YJiL6svKgm