Battlegrounds - Zweites Monats-Update bringt neues Fahrzeug

Neben einer neuen Waffe, dürfen sich Battlegrounds-Spieler unter anderem über ein neues Fahrzeug freuen, das im zweiten Monats-Update enthalten sein wird. Auf Twitter haben die Verantwortlichen zwei kurze Gameplay-Videos veröffentlicht, die schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das Fahrverhalten des neuen Vehikels geben.

Am morgigen Donnerstag, den 25. Mai 2017 erscheint das zweite Monats-Update zu dem Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds. Neben dem schallgedämpften Scharfschützengewehr VSS "Vintores", dürfen sich Spieler zudem unter anderem auf ein neues Fahrzeug freuen, das in den Titel implementiert wird.

Wie die Verantwortlichen via Twitter verraten haben, handelt es sich dabei um ein Motorrad. Im ersten Monats-Update servierten die Entwickler ebenfalls ein Motorrad als neues Vehikel, allerdings samt einem Beiwagen für einen weiteren Mitspieler. Zwei kurze Gameplay-Videos geben euch schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das Fahrverhalten des neuen Motorrads, das übrigens in der Luft steuerbar ist.

Spieler, die nicht bis Donnerstag warten können, dürfen das Update im Laufe des Vormittags auf den Testservern von Battlegrounds schon einmal ausprobieren. Die vollständigen Patch-Notes sollen im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht werden.

Along with the VSS, we are also adding a new vehicle in this month's update... pic.twitter.com/QtytETJ6Da — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 23. Mai 2017

We have added the ability to control the motorbike in the air in @PUBATTLEGROUNDS, allowing you to pull off stunts like this... pic.twitter.com/5LBmdCchKG — PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) 23. Mai 2017

Ein weiteres kurzes Video auf Twitter zeigt das kommende Scharfschützengewehr VSS im Einsatz:

Here's a short preview of how our new weapon, the VSS, sounds... pic.twitter.com/ghhdEMZ4hG — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 23. Mai 2017

