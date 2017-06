Battlegrounds - Zombies im Custom-Game-Mode

Der Custom-Game-Mode von Battlegrounds bietet viele Möglichkeiten, um das spannende Spielprinzip noch ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten. Ein YouTuber ist nun in einem 5er-Team gegen 95 von Spielern gesteuerte Zombies angetreten. Ein Video zeigt den spannenden Kampf ums nackte Überleben.

Bis zu hundert Spieler treten in dem Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds gegeneinander an - der letzte Überlebende gewinnt die Runde. Alternativ darf auch in 2er- oder 4-Mann-Squads ums Überleben gekämpft werden.

Zombies spielen in Battlegrounds normalerweise keine Rolle, jedenfalls nicht in dem normalen Modus. Dank des Custom-Game-Mode, der jedoch nicht jedermann zugänglich ist, lassen sich allerdings auch andere interessante Modi umsetzten, wie der YouTuber jackfrags nun in einem aktuellen Video unter Beweis gestellt hat. Darin kämpfen fünf Überlebende gegen 95 von Spielern gesteuerte Zombies. Für die Untoten sowie Überlebenden gelten allerdings einige Sonderregeln.

So dürfen die Zombies keinerlei Kleidung oder Schutzwesten tragen und lediglich Nahkampfwaffen nutzen. Die Überlebenden hingegen dürfen sich sämtlicher Gegenstände und Items bedienen, allerdings nur aus der Ego-Perspektive spielen, sich nicht heilen und keine Fahrzeuge nutzen. Zwar handelt es sich bei den "Zombies" um die normalen Spielfiguren aus Battlegrounds, ein wenig Panik kommt aber sicherlich auf, wenn 95 Untote Jagd auf fünf Spieler machen, für die jede Patrone wertvoll ist.

Wir können in jedem Fall gespannt sein, welche Modi Battlegrounds in Zukunft bereichern und erweitern werden. Schließlich befindet sich der Titel derzeit noch in der Entwicklung.

Das entsprechende Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu Battlegrounds

Battlegrounds - Zweites Monats-Update bringt neues Fahrzeug Neben einer neuen Waffe, dürfen sich Battlegrounds-Spieler unter anderem über ein neues Fahrzeug freuen, das im zweiten Monats-Update enthalten sein wird. Auf Twitter haben die ...