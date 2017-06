Battlegrounds - Xbox One- und PS4-Versionen sind möglich

Momentan befindet sich Playerunknown's Battlegrounds noch in der Early Access-Phase und zwar lediglich für den PC. Laut der Entwickler ist eine Konsolenportierung in der Zukunft allerdings nicht unrealistisch.

Bisher ist der Early Access-Titel Playerunknown's Battlegrounds lediglich für den PC verfügbar. Allerdings soll sich dies anscheinend in der nahen Zukunft ändern. Wie Entwickler Bluehole Studios auf Nachfrage bestätigt hat, steht man einer Veröffentlichung für die PlayStation 4 sowie der Xbox One definitiv offen gegenüber.

"Wir verfügen bereits über ein Team, das sich zumindest eine Portierung auf die Xbox One anschaut. Wir schauen uns natürlich beide Konsolen an. Für diese Geräte haben wir allerdings noch keinen Zeitplan", so Creative Director Brendan Greene.

Offiziell ankündigen möchten die Verantwortlichen hinter dem Battle-Royale-Titel die Konsolenportierung bisher allerdings noch nicht.

