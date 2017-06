Battlegrounds - Video-Clip zeigt neue Kletter-Animationen

Ein neuer Video-Clip bei Twitter zeigt, dass die Entwickler von Bluehole Studio momentan an neuen Kletter-Animationen arbeiten, damit Spieler nicht nur kleinere Hindernisse ohne Probleme überqueren können, sondern auch höhere Mauern kein Problem mehr darstellen.

Die Verantwortlichen hinter dem Battle-Royale-Titel Playerunknown's Battlegrounds arbeiten mit Hochdruck, um ihr Early Access-Spiel weiterhin zu verbessern sowie neue Features einzubauen. Erst vor kurzem sind mit dem zweiten Monats-Update eine neue Waffe und ein weiteres Fahrzeug hinzugefügt werden.

Doch Battlegrounds soll auch insgesamt dynamischer werden, weshalb die Entwickler an neuen Animationen arbeiten, die in einem Motion-Capture-Studio aufgenommen werden. Neben Nahkampf-Takedowns und Trink- sowie Heilungs-Animationen, sollen vor allem neue Kletter-Animationen in das Spiel integriert werden.

Via Twitter haben die Mannen von Bluehole Studio nun weitere Einblicke in die Entwicklung gegeben und einen kleinen Clip veröffentlicht, der zeigt, wie verschiedene Hindernisse wie beim Parkour überwunden werden. Bei kleineren Hindernissen springt die Spielfigur einfach hinüber, bei Mauern hingegen zieht sich diese hinauf und klettert darüber. Momentan stellt selbst ein einfacher Gartenzaum ein unüberwindbares Hindernis dar, daran soll sich in der nahen Zukunft etwas ändern.

