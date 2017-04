Battlegrounds - Testserver ab sofort online, neues Update downloadbar

Am morgigen Tag erscheint das erste Monats-Update zu Playunknown's Battlegrounds, das vor allem die Performance sowie das Balancing deutlich verbessern soll. Nun hat Entwickler Bluehole Studio via Twitter bekannt gegeben, dass die Public-Testserver ab sofort online sind, wodurch das Update von der Community bereits jetzt auf Herz und Nieren getestet werden kann. Ab dem morgigen Donnerstag soll das Update dann auch auf allen Live-Servern zur Verfügung stehen.

Durch die Testumgebung wollen die Entwickler verhindern, das fehlerhafte Updates und Patches, wie es in der Vergangenheit ab und an vorgekommen ist, auf Live-Server gespielt werden. Dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen umfangreiches Feedback seitens der Community, um rechtzeitig auf eventuelle Probleme und Fehler reagieren zu können.

Public test server is now LIVE! You can try out upcoming updates before they hit the live servers tomorrow. Keep in mind there will be bugs.