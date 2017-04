Battlegrounds - Richtiges Sound-Update behebt endlich die Fehler

Playerunknown's Battlegrounds ist wieder mit Sounds spielbar. Das neueste Update auf Steam behebt die gröbsten Fehler von Bluehole Studios, die in der letzten Woche bereits ein Sound-Patch veröffentlichten, der zu weiteren Problemen führte.

Für die Sound-Probleme in Playerunknown's Battlegrounds gibt es endlich eine Lösung: das neueste offizielle Update für das Early-Access-Spiel auf Steam. Denn mit dem Patch werden viele Fehler behoben, die zu falschen Tönen und Umgebungsgeräuschen führten.

Sound-Patch für Playerunknown's Battlegrounds

Laut den Patch-Notes für das aktuelle Playerunknown's Battlegrounds Update wurden nicht nur die Bugs in den Griff bekommen, sondern auch neue Funktionen hinzugefügt. So sollen sich die Streifschüsse noch realistischer anhören und die Schritte in naheliegenden Häusern klarer sein.

Den Entwicklern von Bluehole Studios war die Fehlerbehebung der Sounds in Playerunknown's Battlegrounds sehr wichtig, da das Steam-Spiel nicht nur laut eigener Aussage großen Wert auf die Umgebung und ihre Geräusche legt. In der kommenden Woche soll zudem ein weiteres Sound-Update veröffentlicht werden, das alle noch bekannten Tonfehler aus der Welt schaffen soll.

