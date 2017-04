Battlegrounds - Neuer Spieler-Rekord am Osterwochenende

Viele Spieler haben sich am vergangenen Wochenende anscheinend dazu entschlossen, die eine oder andere Runde in dem Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds zu verbringen. Am Ostersonntag spielten mehr Steam-Nutzer den Titel, als je zuvor - neuer interner Rekord. Damit kommt Battlegrounds vor allem dem größten Konkurrenten H1Z1 immer näher.

Die Erfolgssträhne des Battle-Royale-Shooters Playerunknown's Battlegrounds möchte scheinbar nicht abreißen. Noch immer rangiert der Titel an der Spitze der Steam-Charts und erreicht wie im Flug immer neue Meilensteine. Erst vor kurzem hat das Spiel die Marke von einer Million verkauften Einheiten knacken können.

Nun gibt es einen weiteren internen Rekord zu vermelden. So zockten am Osterwochenende so viele Spieler Playerunknown's Battlegrounds als jemals zuvor. Insgesamt waren es am vergangenen Sonntag, den 16. April 2017 97.729 Spieler, die zur selben Zeit aktiv in Battlegrounds waren.

Counter-Strike: Global Offensive und Dota 2 weiterhin an der Spitze

Allerdings muss sich der Multiplayer-Shooter in Bezug auf die Spielerzahlen momentan noch drei Konkurrenten geschlagen geben. Gerade der direkte Genre-Kollege H1Z1: King of the Kill kam zur selben Zeit auf einen Spieler-Peak von 120.618. Allerdings lassen sich die Zahlen schlecht miteinander vergleichen, da H1Z1 bereits deutlich länger erhältlich ist und sich dadurch eine feste und konstante Community etabliert hat.

Interessant wird allerdings die Verkaufszahlen beider Spiele weiterhin zu beobachten. Momentan zählt Battlegrounds rund 1,178 Millionen Spieler. Bleibt also die derzeitige Verkaufsgeschwindigkeit konstant, könnte der Genre-Neuling H1Z1 sehr nahe kommen.

Counter-Strike: Global Offensive (644.628) sowie Dota 2 (816.947) lassen sich in der nächsten Zeit ganz sicherlich nicht einholen und werden weiterhin die Spitze der Aktivität-Charts bei Steam dominieren.

Seitenauswahl

Infos zu Battlegrounds

Battlegrounds - Update macht Server stabiler - Patchnotes auf Deutsch Playerunknown's Battlegrounds hat von Bluehole Studio ein Update erhalten. Auf Steam ist beträgt die Download-Größe der Aktualisierung über 4 GB. Behoben wurden einige Fehler, vor allem ...

Battlegrounds - Skins für viel Geld im Steam-Markt verkaufen In Playerunknown's Battlegrounds ist ab sofort der Handel mit Items im Community-Markt von Steam möglich. Bluehole Studio hat bekannt gegeben, dass alle Skins außer der ...

Siehe auch: Battlegrounds