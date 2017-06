Battlegrounds - Mehr als vier Millionen verkaufte Einheiten

Die Mannen hinter dem erfolgreichen Shooter Playerunknown's Battlegrounds dürfen sich über einen neuen Meilenstein freuen, der nun erreicht worden ist. Mittlerweile ist der Titel mehr als vier Millionen Mal verkauft worden.

Playerunknown's Battlegrounds ist immer für eine neue Überraschung gut. Während der Battle Royale-Shooter im März dieses Jahres für den PC als Early Access-Version erschienen ist, konnten mittlerweile mehr als vier Millionen Exemplare des Titels verkauft werden.

Erst vor kurzem bedankten sich die Entwickler von Bluehole Studio für drei Millionen verkaufte Einheiten. In gerade einmal 16 Tagen hat sich Playerunknown's Battlegrounds mehr als eine Million Mal verkauft. Die Beliebtheit des Shooters scheint dementsprechend noch immer weiter zu steigen.

Der große Erfolg von Battlegrounds dürfte jedoch auch damit zusammenhängen, dass der Entwickler in regelmäßigen Abständen kleinere Patches sowie größere und umfangreichere Updates veröffentlicht, die zum Teil neue Inhalte ins Spiel bringen oder Fehler und Bugs beseitigen.

Momentan befindet sich zudem eine Xbox One- bzw. eine Xbox One X-Version in Arbeit, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Die finale PC-Fassung soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.

