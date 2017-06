Battlegrounds - Mehr als 2 Millionen verkaufte Versionen und Charity-Event

Innerhalb von nur wenigen Wochen sind mehr als zwei Millionen Einheiten des Battle-Royale-Shooters Playerunknown's Battlegrounds verkauft worden. Am morgigen Donnerstag veranstalten die Entwickler zudem ein Charity-Event mit einem Live-Stream.

Der Battle-Royale-Titel Playerunknown's Battlegrounds klammert sich momentan auf dem ersten Platz der Steam Verkaufscharts fest und konnte selbst Konkurrent H1Z1 abhängen. Nun haben die Verantwortlichen einen weiteren Meilenstein erreicht.

Insgesamt sind bisher mehr als zwei Millionen Einheiten des Shooters verkauft worden. Am 10. April waren es "erst" eine Million Exemplare, die an den Mann gebracht worden sind. Nicht ganz unbeteiligt an dem großen Erfolg, sind vor allem Streamer, die für allerhand spannende aber auch kuriose Momente gesorgt haben.

Laut Firmenchef Gang-Seok Kim sind vor allem die Spieler für diesen Erfolg verantwortlich. Erst deren zahlreiches Feedback habe maßgeblich dazu beigetragen, die Fehler in Battlegrounds auszubügeln und den Titel schnell zu verbessern.

Charity-Event mit Live-Stream

Am morgigen Donnerstag wird ein Charity-Event stattfinden, in dessen Rahmen die Entwickler bis zu 100.000 Dollar bei Gamers Outreach spenden möchten. Dabei treten 32 2-Spieler-Teams aus Nord-Amerika und Europa gegeneinander an. Im Rahmen des Events werden Spenden gesammelt, die an Kinderkrankenhäuser gehen sollen.

Auf Gamers Outreach könnt ihr schon jetzt Geld für kranke Kinder spenden. Den morgigen Live-Stream könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung anschauen.

