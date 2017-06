Battlegrounds - Kommendes Update bringt neue Waffen

Entwickler Bluehole Studio hat via Steam neue Informationen zu dem kommenden Update zu Battlegrounds verraten. Dieses nimmt hauptsächlich Änderungen an dem bestehenden Loot-System vor und bringt zudem zwei neue Waffen in den Titel.

Via Steam haben die Entwickler hinter dem Battle Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds neue Information zu dem kommenden Update bekannt gegeben. Unter anderem nimmt der Patch Änderungen an dem Loot-System des Titels vor. So habe ein Bug dafür gesorgt, dass einige Items im Spiel häufiger oder seltener auftauchten, als eigentlich vorgesehen. Insgesamt soll die Loot-Balance weiter optimiert werden und im Detail verbessert werden.

Weiterhin dürfen sich Spieler auf zwei neue Waffen freuen, die mit dem kommenden Update in den Titel integriert werden. Dazu zählen die 9mm-Pistole P18C sowie das Bullup-Gewehr namens Groza, das nur in Care Paketen zu finden sein wird.

Das Gewehr ersetzt in den Airdrops erst einmal die VSS Vintorez, die ab sofort nur noch als Random-World-Spawn zu finden ist. Dies passiert aus dem Grund, da durch den Loot-Patch eine geringe Chance besteht einen Schalldämpfer für Sturm- und Scharfschützengewehre sowie 4x-Zielfernrohre in den Boxen zu finden. Diese Items wären in Kombination mit der VSS nutzlos, da die Vintorez bereits über ein fest montiertes Zielfernrohr sowie einen integrierten Schalldämpfer verfügt.

Die offiziellen Patch-Notes findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden:

Loot Balance - First Pass - Changelog

Care Package

New weapon, the Groza, was added. This weapon may only be acquired in Care Packages.

VSS will no longer be found in Care Packages. It will remain to be spawned in the map.

At a low probability, you will be able to acquire AR Silencers and SR Silencers in Care Packages.

At a low probability, you will be able to acquire 4x Scopes in Care Packages.

World Spawn

New weapon, a 9mm pistol with full auto mode, the P18C, was added.

Spawn rate of SCAR-L was decreased to better fit the weapon’s tier.

Spawn rate of UMP was slightly decreased.

Spawn rate of UZI was slightly increased.

Level 1 Helmet was being spawned at a much higher rate than the Level 1 Vest, and the spawn rate was adjusted so that both items will be spawned at a similar rate.

