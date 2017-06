Battlegrounds - Erfolgreiche Spendenaktion für kranke Kinder

Die erste Charity-Aktion zu Playerunknown's Battlegrounds wurde dank der Hilfe von vielen Twitch-Zuschauern zum großen Erfolg. Auch Entwickler Bluehole Studio zeigte sich großzügig und trug somit dazu bei, dass eine gemeinnützige Organisation Kindern ihren Krankenhausaufenthalt etwas angenehmer gestalten kann.

Vor einigen Tagen veranstaltete Entwickler Bluehole Studio die erste Charity-Aktion zum Survival-Titel Playerunknown's Battlegrounds. 128 Twitch-Streamer aus Europa und Nordamerika sammelten dabei gemeinsam Geld für einen guten Zweck, genauer gesagt für die gemeinnützige Organisation Gamers Outreach.

Diese hat es sich zum Ziel gemacht, Kindern ihren Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, sie von der manchmal doch recht beängstigenden Erfahrung abzulenken und Isolation und Einsamkeit entgegenzuwirken. Helfen sollen dabei die sogenannten GO Karts, eigens entwickelte mobile Spielekonsolen, die extra für das Krankenhausumfeld entworfen wurden und so trotz der Bettlägerigkeit des Kindes für Abwechslung sorgen können.

Ein tolles Ergebnis

Bei dem Event kamen nun durch die großzügigen Spenden der Zuschauer zunächst über 123.000 Dollar zusammen. Aber auch Bluehole Studio zeigte sich zur Feier des großen Erfolges des Spiels großzügig und steuerte ebenfalls 100.000 Dollar bei, sodass am Ende 223.357 Dollar zusammenkamen, die nun von Gamers Outreach genutzt werden können, um ein wenig Farbe in den dunklen Krankenhausalltag vieler Kinder zu bringen.

Seitenauswahl

Infos zu Battlegrounds

Battlegrounds - Zweites Monats-Update bringt neues Fahrzeug Neben einer neuen Waffe, dürfen sich Battlegrounds-Spieler unter anderem über ein neues Fahrzeug freuen, das im zweiten Monats-Update enthalten sein wird. Auf Twitter haben die ...