Battlegrounds - Entwickler arbeiten an neuen Animationen

Die Entwickler von Battlegrounds arbeiten momentan an neuen Animationen, die auch Auswirkungen auf das Gameplay haben werden. Unter anderem sollen Zäune in Zukunft keine gefährlichen Hindernisse mehr darstellen, sondern per entsprechender Animation übersprungen werden.

In dem Early Access-Titel Playunknown's Battlegrounds funktionieren viele Dinge bereits erfreulich gut. Trotzdem gibt es noch den einen oder anderen Punkt, der durch kommende Patches verbessert und überarbeitet werden soll.

Besonders nervig ist die Tatsache, dass Hindernisse oft nicht ohne Probleme überwunden werden können und der Charakter gerne an Ecken und Kanten hängen bleibt. Gerade in brenzligen Situationen kann ein einfacher Gartenzaun somit das Todesurteil für die eigene Spielfigur darstellen. Um an verschiedenen neuen Animationen zu arbeiten, waren die Verantwortlichen des Battle-Royale-Shooters für einige Tage in dem Motion-Capture-Studio von Bohemia Interactive.

Unter anderem soll ein Update in der nahen Zukunft das Sprung-System ergänzen, damit Spieler beispielshalber per Knopfdruck die gefährlichen Zäune überqueren können.

Weiterhin sollen Nahkampf-Takedowns folgen, wie Aufnahmen aus dem Studio zeigen. Ebenfalls vorgesehen sind neue Animationen für das Trinken von Energy Drinks sowie für das Anlegen von Verbänden.

Working on new vaulting / climbing animations for @PUBATTLEGROUNDS... pic.twitter.com/iTAXjTtcdQ — PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) 18. Mai 2017

Die Entwickler haben es sich zur Aufgabe gemacht, dass die Verwendung jedes Items im Spiel animiert wird. Solche Animationen sollen aber nicht nur gut ausschauen, sondern auch Gameplay-Auswirkungen mit sich bringen. Wird beispielshalber ein Energy Drink benutzt, so bleibt eine leere Dose auf dem Boden liegen, die Gegnern als Hinweis für die Anwesenheit anderer Spielern dient.

