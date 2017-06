Battlegrounds - Der Battle-Royale-Shooter verteidigt den ersten Platz

Auch weiterhin kann sich Playerunknown's Battlegrounds den ersten Platz bei den Steam-Verkaufscharts sichern und die Konkurrenz hinter sich lassen.

Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds ist momentan einfach nicht zu schlagen. Auch in der elften Woche lässt sich der Titel nicht vom Thron der Steam-Verkaufscharts stoßen.

Allerdings hat sich auf den unteren Rängen einiges getan. So steht das Beat 'em up Tekken 7, das vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist, auf einem guten fünften Platz, während es sich Rockstars Open World-Titel GTA 5 auf dem vierten Platz gemütlich gemacht hat. Trotz zahlreicher Server-Probleme kann der Multiplayer-Horror-Titel Friday the 13th: The Game den dritten Platz für sich beanspruchen. Fallout 4 ist dank des Gratis-Wochenendes noch immer auf Platz sechs vertreten und der Newcomer Rising Storm 2: Vietnam hat Platz acht eingenommen.

Wichtig: Bei den Charts handelt es sich um eine Reihenfolge bestehend aus den Titeln, die den höchsten Umsatz erzielt haben und nicht welche Titel sich am häufigsten verkauft haben. Dadurch gelangen AAA-Vollpreis-Titel schneller in die Chart, als Titel, die günstiger angeboten werden, da sich diese deutlich öfter verkaufen müssen.

Das Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt steht momentan in der GOTY-Edition hinter Battlegrounds auf dem zweiten Platz.

Steam-Verkaufscharts (29. Mai bis 04. Juni 2017)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. The Witcher 3 GOTY-Edition

3. Friday the 13th: The Game

4. GTA 5

5. Tekken 7

6. Fallout 4

7. Counter-Strike: Global Offensive

8. Rising Storm 2: Vietnam

9. ARK: Survival Evolved

10. Rising Storm 2: Vietnam Digital Deluxe

Battlegrounds wird von Bluehole Studio entwickelt und befindet sich derzeit noch in der Early Access-Phase. Durch wöchentliche sowie umfangreiche monatliche Updates werden neue Inhalte und Features in das Spiel integriert sowie Probleme und Bugs behoben.

Seitenauswahl

Infos zu Battlegrounds

Battlegrounds - Zweites Monats-Update bringt neues Fahrzeug Neben einer neuen Waffe, dürfen sich Battlegrounds-Spieler unter anderem über ein neues Fahrzeug freuen, das im zweiten Monats-Update enthalten sein wird. Auf Twitter haben die ...