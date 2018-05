Battlefield V - Spielt nicht im Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg immer wahrscheinlicher

EA und DICE werden in wenigen Tagen Battlefield V vorstellen. Vorab haben sie erklärt, auf welche Fragen sie während der Präsentation eingehen werden. Parallel haben sie ein paar Details bestätigt.

Battlefield V soll bereits nächste Woche, am 23. Mai 2018 offiziell vorgestellt werden. Die Community ist fleißig am Spekulieren, welches Setting es am Ende denn nun werden könnte. Passend zu der gestrigen Ankündigung zum kommenden Live-Reveal warfen wir bereits ein, dass sich der name auf den V-Day beziehen könnte, also den Zweiten Weltkrieg!

Battlefield V Offiziell angekündigt worden, Enthüllung nächste Woche

Infos zur Live-Enthüllung

Derzeit gibt es viele Spekulationen, die den Kriegsschauplatz betreffen. Doch eines steht nun fest: Battlefield V wird nicht im Ersten Weltkrieg stattfinden. Das hat EA nun offiziell auf ihrer Webseite bestätigt.

Dem Blog-Post lassen sich noch mehr Infos entnehmen:

Präsentation von Comedian Trevor Noah und DICE-Team.

Oskar Gabrielson, Chef von DICE Stockholm, Andreas Morell (Senior Producer) und Lars Gustavsson (Creative Director) und Daniel Berlin (Design Director) sprechen über ihre Vision.

Operationen-Modus wird erwähnt, wahrscheinlich wird der beliebte Modus übernommen.

EA glaubt an "Multiplayer- und Singleplayer-Modus".

Infos zu den beliebten Kriegsgeschichten werden verraten, die in Battlefield V zurückkehren.

Es werden "unerwartete Kriegsschauplätze" gezeigt.

Battlefield V wird nicht im Ersten Weltkrieg spielen!

Battlefield V Ankündigung geleakt, bereits in zwei Wochen