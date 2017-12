Battlefield: Bad Company 3 - Kein Release 2018, kommt dafür ein WW2-Ableger?

AlmightyDaq hat den Titel seines Videos bereits abgeändert, auf den grundsätzlichen Informationen beharrt er aber auch weiterhin. Wann Bad Company 3 erscheinen wird, steht somit weiterhin in den Sternen.

DICE L.A. hingegen arbeite an Bad Company 3. Der Titel von DICE Schweden hätte allerdings Vorrang, weshalb BC3 in keinem Fall 2018 erscheinen wird, egal wie der Entwicklungsstand aussieht.

Er habe zwei verschiedene Informationen erhalten. Demnach soll Entwickler DICE Schweden angeblich an einem WW2-Ableger des Franchises arbeiten, der für 2018 geplant ist. Während die Multiplayer-Karten ähnlich groß wie in Battlefield 1 ausfallen, sollen durch Mikrotransaktionen lediglich kosmetische Upgrades erworben werden können.

Erst vor wenigen Tagen haben wir über den YouTuber AlmightyDaq berichtet, der in einem aktuellen Video behauptet hat, dass Battlefield: Bad Company 3 2018 erscheinen wird.

Disney - Kauft 20th Century Fox, damit auch Rechte an X-Men und Deadpool

Life is Strange: Before the Storm - Episode 3 erscheint früher als geplant