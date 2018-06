Battlefield 5 - Wer unbedingt einen Mann auf dem Cover haben will, zahlt einfach 20 Euro mehr

Zahlreiche Spieler stören sich daran, dass eine Frau auf dem Cover von Battlefield 5 abgebildet ist. Dabei können sie den Fehler schnell selbst beheben, indem sie einfach 20 Euro mehr zahlen.

„Oh nein, in Battlefield 5 wird es weibliche Charaktere geben!“ So oder so ähnlich reagierte eine laute Minderheit der Spieler, als sie im vergangenen Monat davon erfuhr. Noch schlimmer: Eine Frau ist auf dem Cover abgebildet.

Wem die 70 Euro zu schade sind, um im virtuellen Billy-Regal eine Frau sehen zu müssen, kann auch einfach 20 Euro drauflegen, um am Ende des Tages beruhigt einschlafen zu können. Für nur 90 Euro bekommt ihr einen Mann als Teil der Deluxe Edition auf die Vorderseite – ein tolles Angebot!

Wer dennoch dafür kämpfen will, dass es in Battlefield 5 keine Frauen geben soll, hat jedoch schon längst verloren. Laut DICE sollen Spieler das akzeptieren oder den Titel einfach nicht kaufen:

Battlefield 5 EA über Frauen im Weltkrieg: "Akzeptiert es oder kauft das Spiel nicht"

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.