Battlefield 5 - In welchem Setting soll Battlefield 2018 spielen?

Das nächste Battlefield erscheint bereits 2018. Doch in welchem Setting wird das wahrscheinliche BF5 spielen? Wir wollen euren Favoriten wissen!

Nach Battlefield 4 kam, ja, richtig, Battlefield 1 - Und im nächsten Jahr soll bereits das nächste Battlefield erscheinen. Die Veröffentlichung des neuen Teils soll irgendwann 2018 erfolgen.

Im Anschluss an die kuriose Namensgebung von Battlefield 1 wurde bereits spekuliert, dass es nach dem Trip in den ersten Weltkrieg schon bald in den zweiten Weltkrieg geht - in einem potenziellen Battlefield 2.

Das nächste Battlefield spielt in...

Allerdings könnte uns auch ein Battlefeld 5 in einem komplett anderen Setting überraschen. Was wünscht ihr euch am meisten?

Stimmt hier für das nächste Battlefield-Setting ab! Wir wollen wissen, was ihr gerne sehen möchtet. Wir freuen uns auf eure Meinungen!

Infos zu Battlefield 5

