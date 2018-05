Battlefield 5 - Weibliche Charaktere werden bleiben, egal was Spieler sagen

Electronic Arts wird bei Battlefield 5 an weiblichen Charakteren festhalten. Man wolle sämtliche Protagonisten des Zweiten Weltkriegs einbauen, persönliche Anpassungen ermöglichen und Diversität fördern.

Auch wenn es zu einem regelrechten Shitstorm gekommen ist, wird man in Battlefield 5 weiter an spielbaren weiblichen Charakteren festhalten.

Entwickler DICE sei davon fest überzeugt, so der General Manager des Studios, Oskar Gabrielson, auf Twitter. Daran werde sich auch nichts ändern.

Battlefield 5 Shooter wird keine Nazi-Symbolik enthalten

Inklusiv, nicht exklusiv

Battlefield 5 soll jede Art von Mensch repräsentieren, der an der Front und hinter den Kulissen des Zweiten Weltkriegs kämpfte. Spielern soll es zudem ermöglicht werden, exakt die Charaktere auszuwählen und anzupassen, an denen sie Interesse hätten.

DICE wolle zudem alles dafür tun, um so viel Diversität wie möglich bereitzustellen. Das Studio teilt somit die selbe Ansicht wie Mutterunternehmen Electronic Arts, das für Entwickler als das arbeiterfreundlichste Unternehmen gilt und sich seit jeher für Diversität und Gleichstellung einsetzt.

Battlefield 5 Keine Lootboxen mehr, verspricht EA

Einfach nur Spaß

Egal, was letztendlich im Spiel eingebaut ist, am Ende des Tages soll Battlefield 5 einfach nur Spaß machen. Die Reihe sei schon immer so ausgerichtet gewesen, dass man spielen kann, wie man will, abseits irgendwelcher Grenzen. Als Beispiel nannte man die Möglichkeit, sich mit drei Spielern auf ein Pferd zu quetschen, um dann mit einem Flammenwerfer um sich zu schießen.

Gabrielson freue sich derweil auf die E3 2018, der weltweit größten Videospielmesse. Dort wolle man mehr auf das Gameplay und den Multiplayer eingehen.

