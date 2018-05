Battlefield 5 - Shooter wird keine Nazi-Symbolik enthalten

Die zuständigen Entwickler von DICE haben innerhalb eines Interviews mit der GamesStar verraten, dass in Battlefiled 5 keine verfassungsfeindlichen Symbole vorkommen werden.

Der Multiplayer-Shooter Battlefield 5 ist am gestrigen Abend von Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE offiziell vorgestellt worden. Während des Livestreams gab es neben zahlreichen neuen Infos unter anderem den ersten Trailer zu sehen.

DICE verzichtet auf Nazi-Symbolik

Der aktuelle Ableger der bekannten Shooter-Reihe wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein und dem Spieler innerhalb der Kriegsgeschichten außerdem eine Singpleplayer-Erfahrung bieten. Hier sollen Spieler die Schrecken des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht von verschiedenen Soldatinnen sowie Soldaten erleben. Dabei wird jedoch auf sämtliche Nazi-Symbolik verzichtet. Dies hat Creative Director Lars Gustavsson den Kollegen der GameStar auf dem gestrigen Reveal-Event in London verraten. So werden sämtliche verfassungsfeindliche Symbole keinen Platz in dem Shooter finden.

Wichtig sei den Entwicklern, dass Battlefield 5 zwar authentisch und realistisch daherkommt, jedoch nicht historisch korrekt. Man möchte dabei die richtige Balance herstellen und zudem einen respektvollen Umgang mit der Materie erreichen. Soldaten der deutschen Wehrmacht werden zwar in Battlefield 5 vorkommen und steuerbar sein, höchstwahrscheinlich aber ähnlich wie bei Battlefield 1 lediglich im Multiplayer und nicht in den Kriegsgeschichten.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat eine Anzeige gegen den Südwestrundfunk abgelehnt. Die öffentliche-rechtliche Rundfunkanstalt verbreitete im Auftrag von ARD und ZDF ein Videospiel, in dem ein Hakenkreuz-Symbol abgebildet wird. Es ist das erste Mal, dass die Sozialadäquanzklausel für ein Spiel prinzipiell anerkannt wird:

