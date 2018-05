Battlefield 5 - Offiziell enthüllt: Release, Setting und erster Trailer

Electronic Arts hat soeben erste Details zu Battlefield 5 bekannt gegeben. Unter anderem wurden Release und das Setting im Zweiten Weltkrieg enthüllt. Einen ersten Trailer gibt es auch zu sehen.

Lange vermutet, kürzlich angekündigt, jetzt hochoffiziell: Electronic Arts hat auf dem heutigen Live-Event erste Informationen zu Battlefield 5 bekannt gegeben!

Der Livestream wurde von Trevor Noah moderiert, den viele Zuschauer als Moderator der US-amerikanischen Satiresendung „The Daily Show“ kennen. Mit dabei waren Mitarbeiter von EA und des zuständigen Entwicklers DICE.

Battlefield 5 Release: Wann kommt es raus?

Im Rahmen der Ankündigung wurde natürlich auch das Erscheinungsdatum des neuen Teils bekannt, das von EA auch Battlefield V genannt wird. Warum das so ist, verraten wir euch hier.

Battlefield 5 wird weltweit am 19. Oktober 2018 veröffentlicht und bis Ende 2019 unterstützt. Mit der Deluxe-Edition startet ihr bereits am 16. Oktober, eine Testversion steht mit EA Access und Origin Access ab dem 11. Oktober bereit. Der Release findet auf allen Plattformen - also PS4, Xbox One und PC - gleichzeitig statt.

Der Zweite Weltkrieg kehrt zurück

Wer die Battlefield-Serie kennt, wird wissen, dass bereits der erste Teil der Serie - Battlefield 1942 - im Setting des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist. Einige Jahre später erfolgte zwar die Veröffentlichung von Battlefield 1943, das allerdings von nur wenigen Spielern tatsächlich ernst genommen wird.

Mit Battlefield 5 kehrt die Reihe zum Zweiten Weltkrieg zurück. Angesichts bestehender Gerüchte und Leaks sollte das Ganze allerdings nur wenig überraschend sein. Der Vorgänger Battlefield 1 spielte übrigens im Ersten Weltkrieg.

Erster Trailer: So sieht Battlefield 5 aus

Bereits vor einiger Zeit versprach man uns, dass der Trailer zu Battlefield 5 für viel Begeisterung sorgen soll. Ob DICE Wort gehalten hat, könnt ihr nun selbst beurteilen.

Auf dem Livestream-Event wurde ein erster Battlefield 5 Trailer gezeigt, den wir hier für euch eingebunden haben:

