Battlefield 5 - Neuer Modus Airborne wirft die Spieler als Fallschirmjäger in die Schlacht

Die Entwickler von Battlefield V haben einen Aspekt im neuen Action-Shooter nicht vergessen. Fallschirmjäger spielten eine wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg und deshalb werden die Spieler einen Modus serviert bekommen, der jene Soldaten fokussiert, die für den Absprung aus einem Flugzeug ausgebildet wurden. Der neue Modus lautet Airborne.

Der offizielle Twitter-Account zum Battlefield-Franchise hat den entscheidenden Hinweis geliefert. In Airborne soll die "Artillerie" im Mittelpunkt stehen und es gibt unterschiedliche Aufgaben auf den jeweiligen Seiten. Die Fallschirmjäger müssen nach dem Absprung die feindlichen Flakgeschütztürme zerstören, während die andere Seite versucht, die Stellung zu halten und dies zu verhindern.

