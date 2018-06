Battlefield 5 - Leak: Das sind alle Waffen, Gadgets und Vehikel

Eine im Internet aufgetauchte Liste enthält sämtliche Waffen, Vehikel und Gadgets, die in Battlefield 5 enthalten sein sollen. Ob dieser Leak tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist bislang aber noch unklar.

Der Shooter Battlefield 5 ist bereits vor mehreren Wochen offiziell vorgestellt worden. Im Rahmen der E3 2018 hatten YouTuber, Streamer sowie Journalisten schließlich zum ersten Mal die Gelegenheit selbst Hand anzulegen und erste Multiplayer-Schlachten zu bestreiten. Dadurch sind bereits zahlreiche neue Inhalte und Features bekannt geworden, die uns im Oktober erwarten werden.

Neuer Leak

Auf Reddit ist nun eine Liste mit allen verfügbaren Waffen, Gadgets und Vehikeln aufgetaucht, die in Battlefield 5 verfügbar sein sollen. Bisher handelt es sich dabei allerdings noch um unbestätigte Gerüchte. Die Quelle, die für diesen Leak verantwortlich ist, ist bislang unbekannt.

Sollte die Liste tatsächlich der Wahrheit entsprechen, dann handelt es sich aber lediglich um die Inhalte, die bis zum jetzigen Zeitpunkt in das Spiel eingebaut werden. sollen. Weitere Inhalte könnten noch bis zum finalen Release-Termin folgen. Außerdem werden EA und DICE nach der Veröffentlichung von Battlefield 5 ebenfalls regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen.

Die entsprechende Liste findet ihr unterhalb dieser Zeilen!

Diese Inhalte werden in Battlefield 5 verfügbar sein

Waffen:

MP40 SMG

MG42

Ribeyrolles 1918

Sten SMG

Lee-Enfield sniper

M1 Carbine

SIG KE7 Light Machine Gun

Walther P38

Bren light machine gun

Sturmgewehr 44

Thompson SMG

Lewis gun

M1911

Kar98k

Erma Maschinenpistole

Gewehr 43

M1 Garand

Mkb 44

Luger P08

Nahkampfwaffen:

Combat Knife

Katana

Axe/Hatchet

Cricket Bat

Fairbairn Sykes

Gadgets:

Flak 38 cannon

PAK 40 anti tank gun

V-1 flying bomb

JB-2 rocket

Panzerschreck

PIAT launcher

Panzerfaust

Spawn Beacon

Grenade Gun Smoke

Med Crate

Anti-Tank Mine

Flare Gun

Throwing Knifes

Garrotte

Sticky Dynamite

Ammo Pouch

Syringe

Spotting Scope

Ammo Crate

Med Pouch

Flugzeuge:

Messerschmitt Bf 109

Spitfire

de Havilland Mosquito

Junkers Ju 87

Douglas C-47 Skytrain

Bristol Blenheim

Fokker D.XXI

Fahrzeuge:

Tiger 1 tank

Churchill gun carrier

Churchill tanks

Hummel

AVRE 290mm Spigot mortar

T17 Staghound

Kettenkraftrad

Tiger tank

Volkswagen Kübelwagen

Kfz. 251 Sonderkraftfahrzeug 251

Willys MB

Opel Blitz truck

Panzer IV tank

Sturmtiger

Battlefield 5 erscheint am 11. Oktober 2018 für PS4, Xbox One sowie PC. Fehlen euch Waffen, Fahrzeuge oder Gadgets in der Liste? Schreibt uns gerne weiter unten in die Kommentare, welche Inhalte ihr euch persönlich noch wünschen würdet.