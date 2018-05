Battlefield 5 - Frauen spielbar, weibliche Charaktere bestätigt

Neben vielen Infos zum neuen Action-Shooter Battlefield V haben die Entwickler von DICE während des Livestreams bestätigt, dass die Spieler erstmals auf weibliche Charaktere zurückgreifen können.

Im heutigen Livestream zu Battlefield V haben die Entwickler von DICE und Electronic Arts einen kleinen Ersteindruck ins kommende Action-Spektakel gegeben. Neben dem Setting, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, wurde bestätigt, dass die Spieler erstmals auf weibliche Figuren im Kampf zurückgreifen können. Das gab es bisher in diesem Franchise noch nie.

Frauen sind spielbar

Im neuen Koop-Modus Combined Arms wird es ebenfalls einen weiblichen Hauptcharakter geben. In den Kriegsgeschichten, die zurückkehren werden mit Battlefield V, wird ein neuartiger Fokus entstehen und so wird beispielsweise eine weibliche Protagonistin in den Mittelpunkt gerückt. Die einzelnen Geschichten sollen noch immersiver beleuchtet werden. Wir dürfen gespannt sein!

Alle Infos zur Ankündigung erhaltet ihr in der folgenden News:

Battlefield 5 Reveal-Trailer: Ankündigung im Livestream schauen