Publisher Electronic Arts möchte es offenbar auch in diesem Jahr spannend machen und die Spekulationen rund um den neuesten Battlefield-Ableger ordentlich anheizen. Sonderlich viel wissen wir über den kommenden Shooter des schwedischen Entwicklers DICE zwar nicht, fest steht aber, dass sich dies spätestens am 23. Mai 2018 ändern wird. Schließlich verweist eine kleine Teaser-Webseite mit den Worten "May 23, 2018" auf genau dieses Datum. Höchstwahrscheinlich werden wir in der nächsten Woche neben handfesten Informationen auch einen ersten Trailer zu Gesicht bekommen.

Battlefield 5 Ankündigung geleakt, bereits in zwei Wochen

Erst vor kurzem versprach DICE Videoregisseur Randy Evans, dass der erste Trailer zu "Battlefield 5" bereits fertiggestellt sei und in Kürze erscheinen wird. Intern kamen bislang offenbar weitere Personen in den Genuss des Clips.

Stark begeistert scheint auch Research & Development Engineer bei EA Jim Hejl zu sein. Auf Twitter schreibt dieser, dass drei Dinge passiert sind, als er den Trailer zu dem neuen Battlefield sah. Zu Beginn habe er angefangen zu schwitzen, während er am Ende Schüttelfrost bekam und anschließend in fassungsloser Stille vor dem Bildschirm saß.

3 things happened while I watched the new Battlefield trailer:

- I started sweating 🔥

- I got the chills at the end 😳

- I sat in stunned silence 🤭



I am speaking to you here as a fan and as a player. It’s that good.



🔥🔥🔥