Battlefield 5 - Erster Trailer erscheint in Kürze

Es gibt bereits zahlreiche Gerüchte rund um den neuesten Ableger der Battlefield-Reihe. Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass der neue Teil offenbar auf den Namen Battlefield V hören und im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein wird. Ein angeblich geleakter Screenshot, dessen Echtheit bislang noch nicht bestätigt worden ist und der das Hauptmenü einer frühen Entwicklerversion zeigen soll, bestärkte die Spekulationen bezüglich des vermuteten historischen Settings.

Battlefield 5 Zweiter Weltkrieg, erste Screenshots und neue Infos?

Anscheinend müssen sich Fans der Reihe aber nicht mehr allzu lange gedulden. Auf Twitter wurde DICE Videoregisseur Randy Evans von einem Nutzer gefragt, wann der erste Trailer zu "Battlefield V" erscheinen wird. Dieser antwortet kurz und knapp: "Er ist direkt vor mir."

Entsprechend dürfte das Video bereits fertiggestellt sein und auf die Veröffentlichung warten. Die Vermutung liegt nahe, dass wir den Trailer bereit innerhalb der nächsten Tagen oder Wochen zu Gesicht bekommen werden. Mit weiteren Details und womöglich Gameplay-Ausschnitten ist schließlich im Rahmen des EA Play-Event kurz vor der E3 2018 im Juni zu rechnen.

It's right in front of me ;)