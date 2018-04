Battlefield 5 - DICE testet Prototypen für Battle-Royale-Modus

Laut eines Insiders aus dem Umfeld von DICE arbeitet der Entwickler derzeit tatsächlich an einem Battle-Royale-Prototypen zu dem kommenden Battlefield 5.

Wir haben bereits Anfang Februar darüber berichtet, dass Publisher Electronic Arts über einen eigenen Battle-Royale-Modus zu dem kommenden Battlefield-Ableger Battlefield 5 nachdenkt. Offensichtlich haben die Verantwortlichen bei EA und Entwickler DICE diese Idee noch nicht verworfen. Denn laut eines Insiders aus dem Umfeld von DICE, arbeiten die Entwickler derzeit tatsächlich an einem entsprechenden Modus. Zum jetzigen Zeitpunkt soll sich dieser noch in einer Prototypenphase befinden. Konkrete Details gibt es dazu bislang nicht.

Möglich ist, dass der Battle-Royale-Modus erst nach der Veröffentlichung von Battlefield 5 in Form eines Updates nachgereicht wird. Vielleicht entscheidet sich EA aber nach den Tests aber auch gegen eine finale Implementierung.

Call of Duty: Black Ops 4 Wird Battle Royale-Modus haben, kein traditioneller Singleplayer mehr

Multiplayer, Singleplayer, Battle Royale!

Erst vor kurzem will eine mit den Plänen von Activision vertraute Quelle erfahren haben, dass das kommende Call of Dutty: Black Ops 4 ebenfalls einen Battle-Royale-Modus enthalten wird. Einen traditionellen Singleplayer wird es hingegen angeblich nicht geben. Dafür möchte man ein Konzept verfolgen, dass bei Battlefield 1 zum Einsatz gekommen ist. In einzelnen, unabhängig voneinander erzählten Kapiteln, werden kurze Gefechte beziehungsweise Herausforderungen absolviert. Unklar ist, ob es dabei geblieben ist: CharlieINTEL berichtet, dass das entsprechende Konzept gestrichen und der Singleplayer komplett abgeschafft wurde.

Wäre das der Fall, hätte Battlefield 5 mit einer Singleplayer-Komponente in jedem Fall einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Allerdings lassen die meisten Spieler von Call of Duty und Battlefield die Singleplayer-Kampagne sowieso links liegen und werfen sich direkt in den Multiplayer-Modus. Activision hat sich bisher zu den Gerüchten um einen Battle-Royale-Modus zu Battlefield 5 nicht zu Wort gemeldet. Deshalb sollten diese Informationen wie gewohnt mit Vorsicht genossen werden.