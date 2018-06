Battlefield 5 - Closed Alpha startet bereits am heutigen Donnerstag

Vor wenigen Tagen gab es bereits Hinweise auf eine in Kürze stattfindende Closed Alpha zu Electronic Ars und DICE Shooter Battlefield 5. Ausgangspunkt war unter anderem Principal Software Engineer Jim Hejl von EA, der die Testphase in einem kürzlich veröffentlichten Tweets bestätigte. Weitere Infos sollten laut ihm noch in diesem Monat bekannt gegeben werden.

Ein wenig überraschend ist die Closed Alpha bereits am heutigen Donnerstag, den 28. Juni 2018 um 10 Uhr deutscher Zeit gestartet. Offenbar wird die Testphase lediglich auf dem PC stattfinden. Von der PS4 oder der Xbox One ist bislang keine Rede. Die ersten Schlachten dürfen innerhalb des Multiplayer-Modus Conquest sowie der Grand Operation: Fall of Norway geschlagen werden.

Bei Letzterem handelt es sich quasi um die Weiterentwicklung der Operationen aus Battlefield 1, allerdings in einer noch größeren Dimension. Bei der Closed Alpha handelt es sich allem Anschein nach um die gleiche Karte, die auch auf der E3 2018 in Los Angeles gespielt werden konnte. Hier kämpfen Spieler in Norwegen nicht nur gegen feindliche Soldaten, sondern auch gegen Eis und Kälte.

While we don't have an end time yet for the BFV Closed Alpha, it will likely not be running for more than a few days. So if you get selected, make sure to play as much as you can! This is your chance, clear that schedule! :)