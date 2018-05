Battlefield 5 - Artworks zeigen Kämpfe in Norwegen und Nordafrika

In der vergangenen Woche haben EA und DICE den kommenden Multiplayer-Titel Battlefield 5 offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie bereits vermutet, werden Spieler in den Zweiten Weltkrieg zurückkehren und auch weniger bekannte Schlachtfelder betreten. So wird neben Rotterdam unter anderem in Nordafrika und Norwegen gekämpft.

Battlefield 5 Weibliche Charaktere werden bleiben, egal was Spieler sagen

Jetzt vorbestellen: Battlefield 5 auf Amazon!

Zwar haben wir die letzteren beiden Schauplätze bisher nicht zu Gesicht bekommen, neu veröffentlichte Artworks liefern nun allerdings einen ersten Ausblick auf die kommenden Schauplätze.

Battlefield 5 wird weltweit am 19. Oktober 2018 veröffentlicht und bis Ende 2019 unterstützt. Mit der Deluxe-Edition startet ihr bereits am 16. Oktober, eine Testversion steht mit EA Access und Origin Access ab dem 11. Oktober bereit. Der Release findet auf allen Plattformen - also PS4, Xbox One und PC - gleichzeitig statt.

You might think you've seen World War 2, but there are more battlefields than you might know. Norway? North Africa? This is World War 2 as you've never seen it in gaming. pic.twitter.com/BfksPlsXzB