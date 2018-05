Battlefield 5 - Ankündigung geleakt, bereits in zwei Wochen

Battlefield 5 soll bereits in zwei Wochen angekündigt werden. Das geht aus einer Teaserseite hervor, die von Spielern nach einer kleinen Schnitzeljagd entdeckt wurde. Höchstwahrscheinlich gibt es dann auch einen ersten Trailer zu sehen.

Sei niemals derselbe: Am 23. Mai 2018 wird Battlefield 5, oder wie auch immer der neue Teil heißen wird, offiziell angekündigt. Das konnten fiffige Spieler im Rahmen einer kleinen Schnitzeljagd herausfinden.

Aus dieser ging eine kleine Teaserseite hervor, die wir auf der Website von Electronic Arts aufrufen können. Dort zu sehen ist lediglich ein simples „May 23, 2018“ und der Hashtag „#battlefield“. Wer eins und eins zusammenzählt, dürfte schnell wissen, worum es sich handelt. Wer zusätzlich auf den Teilen-Button bei Twitter klickt, bekommt folgendes angezeigt: „On May 23, Battlefield will never be the same“. Mit Klick auf den Facebook-Button gibt es das Bild zu sehen, das wir unten eingebunden haben.

Unklar ist noch, was genau wir an dem Tag erwarten können. Möglicherweise wird es erneut ein kleines Live-Event geben, denkbar wäre jedoch auch die Veröffentlichung eines einfachen Trailers, zusammen mit ersten Informationen.

Fest steht bereits, dass das neue Battlefield einen neuen Singleplayer-Modus enthalten wird. Außerdem werden wir es erstmals auf der E3 2018 spielen können – wir sind live vor Ort.

