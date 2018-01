Battlefield 2018 - Offiziell angekündigt, erscheint im Herbst

Unklar ist, in welchem Setting das neue Battlefield spielen wird. Viele vermuten, dass sich Entwickler DICE nach dem Ausflug in den Ersten Weltkrieg nun dem Zweiten Weltkrieg widmet.

Battlefield 2018 wird mit großer Sicherheit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Vermutet wird die Existenz eines Season Passes sowie Lootboxen , wie es bereits in Battlefield 1 der Fall war.

In diesem Jahr gibt es neue Battlefield -Action: Publisher Electronic Arts hat in einer Pressemitteilung offiziell bestätigt, dass ein neues Battlefield 2018 erscheinen wird.

Ein neues Battlefield soll 2018 veröffentlicht werden. Publisher Electronic Arts kündigte den Shooter offiziell an. Der Release soll im Herbst diesen Jahres erfolgen.

