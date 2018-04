Battlefield 1 - Die Zukunft des Action-Shooters, so sieht sie aus!

Wie sieht die Zukunft von Battlefield 1 aus? EA hat kürzlich bestätigt, dass Karten-Giveaways, neuartige Schock-Operationen und Updates in den nächsten Monaten folgen.

Battlefield 1: Apocalypse ist erschienen und nun stellen sich die Spieler die Frage, wie es in Zukunft mit dem Action-Shooter aus dem Hause DICE und EA weitergeht. Und die Antwort haben die Verantwortlichen jetzt in einem Blog-Eintrag kommuniziert.

They Shall Not Pass-Karten für alle!

Den Anfang macht ein kostenloses Karten-Update. Alle Maps aus dem DLC Battlefield 1: They Shall Not Pass werden nach und nach für alle Spieler freigeschaltet. Den Anfang macht "Bruch", die Karte steht bereits ab heute kostenfrei zur Verfügung.

Neuer Modus: Schock-Operationen

Der Modus "Schock-Operationen" wird hinzugefügt und bietet eine Menge Action für maximal 40 Spieler pro Runde. Ähnlich wie im Modus "Operationen" wird hier um bestimmte Sektionen gekämpft, allerdings gibt es in diesem Modus die Einschränkung, dass nur eine einzige Karte für den Kampf herhält. Der Modus wird demnach insgesamt kürzer pro Durchgang ablaufen.

Folgende Maps werden hierbei spielbar gemacht:

Schatten des Giganten

Prise de Tahure

Lupkow-Pass

Zeebrugge

Somme

Aber wenn ihr kein Battlefield 1 Premium-Pass oder DLC gekauft habt, dann macht euch keine Sorgen, in diesem Fall macht es nichts. Die Karten der Schock-Operationen stehen im Normalfall nur den Käufern der Zusatzinhalte zur Verfügung, hier hingegen sind sie für jeden Battlefield 1-Spieler kostenfrei zugänglich.

Abseits dessen folgen noch bis Juni 2018 regelmäßige Updates, die jeweils im monatlichen Rhythmus aufgespielt werden. Dabei stehen das Waffen-Balancing, Bugfixes und Verbesserungen am Gameplay im Fokus.