Battlefield 1 - Umfangreiche Änderungen durch Update für alle Spieler

EA und DICE haben am gestrigen Dienstag die "In the Name of the Tsar"-Erweiterung für Battlefield 1 für alle Inhaber eines Premium-Pass veröffentlicht. Diese bringt zahlreiche neue Inhalte mit sich, aber auch ein Update, für alle Spieler mit zahlreichen Änderungen am Spiel. Wir haben für euch die deutschen Patch-Notizen aufgelistet und erklären euch die Neuerungen sowie Änderungen.

Seit gestern steht die zweite Erweiterung für Battlefield 1 "In the Name of the Tsar" für alle Besitzer eines Premium-Pass beziehungsweise der Revolution-Edition als Download bereit. Der DLC kann ab dem 15. September einzeln erworben werden und mit insgesamt 14,99 Euro zu Buche schlagen. Inhaltlich wird der Multiplayer-Shooter durch neue Maps, Waffen, Fahrzeuge und verschiedene Gameplay-Anpassungen erweitert.

Nun haben die Mannen des schwedischen Entwicklers DICE die vollständigen Patch Logs veröffentlicht. Die Aktualisierung steht für alle Spieler als Download bereit und wird vor dem Start mit dem aktuellen Update bei Battlefield 1 aufgespielt.

"Spieler, die einen Battlefield 1 Premium-Pass oder Battlefield 1 Revolution besitzen, haben zwei Wochen Vorabzugang zu Battlefield 1 In the Name of the Tsar. Das Battlefield 1 In the Name of the Tsar-Update ist ein zwingend erforderlicher Download für alle Battlefield 1-Spieler, die online spielen möchten. Dies hat verschiedene Vorteile. Spieler, die die Erweiterung noch nicht besitzen, können Battlefield 1 In the Name of the Tsar-Spiele im Zuschauermodus verfolgen und über Battlefield 1 Premium-Freunde oder Battlefield 1 Premium Trials die neuen Karten erleben, sobald diese aktiv sind"

Dienstaufträge und Spezialisierungen

Ab sofort steht in Battlefield 1 ein neues Spezialisierungssystem zur Verfügung. Neue Anpassungsoptionen ermöglichen es die Effektivität auf dem Schlachtfeld zu erhöhen und dadurch neue Spielweisen zu entdecken. So starten alle Spieler zu Beginn einer jeden Runde mit einem Set von Basisspezialisierungen, und durch den Abschluss von Dienstaufträgen können zahlreiche weitere Spezialisierungen freigeschaltet werden.

Dienstaufträge sind neue Herausforderungen, die die eigenen soldatischen Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen und die in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt sind.

"Beweise mit Erste-Schritte-Dienstaufträgen, dass du das Zeug zum Soldaten hast, bevor du dich den schwierigeren Aufträgen der Kategorie "Wachsam bleiben" zuwendest. Konzentrierst du dich auf ein Kit oder vervollständigst du sie alle, um ein Alleskönner zu werden?"

HDR10-Unterstützung

Das Spiel unterstützt jetzt HDR10. Durch HDR (High Dynamic Range) ist die Optik von Battlefield 1 noch atemberaubender, wenn du über die erforderliche Technik (einen Bildschirm mit HDR-Unterstützung und eine Konsole oder einen PC mit HDR-Funktionalität) verfügst. Dank besserer Kontrastverhältnisse und einer erweiterten Farbpalette ist eine noch realistischere, umfassendere und natürlichere Optik möglich.

Einsatzboni

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Origin Access-Erkennungsmarke bei der Registrierung für Origin Access nicht freigeschaltet wurde.

Weitere Dienstaufträge und Spezialisierungen wurden hinzugefügt.

Oberfläche

Es wurde ein Problem behoben, durch das auf der Kill-Karte für Rang 110 das falsche Rangsymbol angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, durch das einige Waffen über das Frontend nicht vollständig angepasst werden konnten.

Shortcuts im Startbildschirm wurden durch dynamische Battlepacks- und Dienstaufträge-Widgets ersetzt.

Der Namensfilter passt leere Filtertexte im Server-Browser jetzt an.

Spiel-Server mit individueller Konfiguration laufen im Server-Browser jetzt unter der Kategorie EIGEN.

Es wurde ein Problem mit dem Zugriff auf das Optionen-Menü nach dem Verlassen der Server-Warteschlange behoben.

Es wurde ein Problem im Ende der Runde-Bildschirm behoben, durch das alle Klassenrang-Symbole golden waren und nicht dem jeweiligen Rangwert (Gold, Silber oder Bronze) entsprachen.

Fahrzeuge

Bomber dürften durch eine einzige Kugel nicht länger mehrere Schadens-Pings erhalten.

Änderungen bei Reparatur und Respawn stationärer Waffen – Wird das QF1 AA, das FK.96-Feldgeschütz und das 305/52 O-Küstengeschütz zwei Minuten lang nicht repariert, erhält die Waffe wieder ihre volle Gesundheit. Spieler können die Reparaturfunktion weiterhin nutzen, um die Waffen schneller zu reaktivieren.

Es wurde ein Problem behoben durch das die Sprung-Animation einfror, wenn man versuchte, von einem springenden Pferd abzusteigen.

Waffen und Gadgets

Es wurde ein Problem behoben, durch das man mit doppelten Gadgets spawnen konnte.

Karten und Modi

Kollisionen auf Treppen in Fort Faux wurden überarbeitet, damit Spieler hinaufrobben können.

Der Bildschirm "Bester Trupp" erscheint jetzt nach dem Abschluss einer Operation.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Charaktermodelle im Bildschirm "Bester Trupp" verschwommen waren.

Der Soldat-anpassen-Bildschirm im Hauptmenü lädt jetzt schneller.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Kill-Karte bei der Beobachtung anderer Spieler manchmal nicht angezeigt wurde.

Netcode

Die Anzeigebedingungen des Latenzvariation-Symbols wurden überarbeitet.

Verbesserte serverseitige Spielerlatenz-Stabilität.

RSP

Erhöhung des RSP-Kartenrotationslimits von 15 auf 24

Seitenauswahl

Infos zu Battlefield 1

Battlefield 1 - Komplettversion könnte im August erscheinen Laut der französischen Webseite von Amazon erscheint im August 2017 eine Komplettversion zu Battlefield 1, die neben dem Hauptspiel auch den Season-Pass sowie weitere noch nicht näher ...