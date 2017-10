Battlefield 1 - Das steckt im Turning Tides DLC

Battlefield 1 Turning Tides wurde von DICE und Electronic Arts offiziell mit allen Inhalten, Maps und Waffen vorgestellt. Demnach erwarten uns vier neue Multiplayer-Maps, dessen Release zeitverzögert im Dezember und Januar für Premium-Pass-Besitzer stattfindet.

Was ist im kommenden BF1-DLC enthalten? Wir dürfen einen Blick auf Battlefield 1 Turning Tides werfen und präsentieren euch alle Inhalte der zukünftigen Erweiterung des Shooters. Demnach erfolgt der Release in zwei Zeitabschnitten in 2017 und 2018. Wie die genauen Inhalte und der Veröffentlichungs-Zeitplan aussehen, haben wir unterhalb aufgelistet.

Battlefield 1 Turning Tides: Inhalte, Maps und Waffen des DLC

Im Dezember 2017 erhalten Battlefield 1 Premium Pass-Besitzer folgende Inhalte mit Turning Tide

Achi Baba (Karte) : Stürz dich in den britischen Angriff auf die Gallipoli-Halbinsel von 1915 in einem intensiven, schnellen und Infanterie-fokussierten Setting.

: Stürz dich in den britischen Angriff auf die Gallipoli-Halbinsel von 1915 in einem intensiven, schnellen und Infanterie-fokussierten Setting. Cape Helles (Karte) : Stürme die Strände der Gallipoli-Halbinsel mit den britischen Truppen oder verteidige die Stellungen des osmanischen Imperiums.

: Stürme die Strände der Gallipoli-Halbinsel mit den britischen Truppen oder verteidige die Stellungen des osmanischen Imperiums. Gallipoli (Operation) : Verteidige oder attackiere Sektoren auf den Karten "Cape Helles" und "Achi Baba" in einer neuen, epischen Operation.

: Verteidige oder attackiere Sektoren auf den Karten "Cape Helles" und "Achi Baba" in einer neuen, epischen Operation. 6 neue Waffen : Entdeckt unter dem M1917 Grabenkarabiner, der Maschinenpistole M1912/P.16, der Farquhar-Hill, dem M1917 MG, dem Carcano M91 Karabiner und der Typ 38 Arisaka eure neue Lieblingswaffe.

: Entdeckt unter dem M1917 Grabenkarabiner, der Maschinenpistole M1912/P.16, der Farquhar-Hill, dem M1917 MG, dem Carcano M91 Karabiner und der Typ 38 Arisaka eure neue Lieblingswaffe. 2 neue Nahkampfwaffen : Der neue Entersäbel der Marine und der Greifhaken sind perfekt für Nahkämpfe.

: Der neue Entersäbel der Marine und der Greifhaken sind perfekt für Nahkämpfe. L-Klassen Zerstörer : Beherrscht die Wellen mit diesem mächtigen Zerstörer und nehmt See-, Luft- und Bodeneinheiten mit den Kanonen, Torpedos, AA-Waffen und Minen aufs Korn.

: Beherrscht die Wellen mit diesem mächtigen Zerstörer und nehmt See-, Luft- und Bodeneinheiten mit den Kanonen, Torpedos, AA-Waffen und Minen aufs Korn. C-Klassen Luftschiff : Liefert den Tod von oben in einem beweglichen Luftschiff mit Platz für einen Piloten und drei Schützen.

: Liefert den Tod von oben in einem beweglichen Luftschiff mit Platz für einen Piloten und drei Schützen. Eindringling-Eliteklasse: Versteckt euch in der Schusslinie und bewegt euch mit dem neuen Eindringling-Elite-Pickup schneller über das Schlachtfeld.

Für BF1-Premium-Spieler folgt im Januar 2018 dieses Inhalts-Update:

Heligoland Bight (Karte) : Nehmt an einer epischen Seeschlacht teil, wenn die British Royal Marines und die deutsche Marine Schlachtschiffe, Zerstörer und die Luftwaffe gegeneinander in den Kampf schicken, während die Infanterietruppen an den ikonischen roten Klippen der Rocky Cove kämpfen.

: Nehmt an einer epischen Seeschlacht teil, wenn die British Royal Marines und die deutsche Marine Schlachtschiffe, Zerstörer und die Luftwaffe gegeneinander in den Kampf schicken, während die Infanterietruppen an den ikonischen roten Klippen der Rocky Cove kämpfen. Zeebrugge (Karte) : Nimm an dem wagemutigen, britischen Überfall auf den belgischen Hafen von Bruges-Zeebrugge mit rauen Wellen und einer gewaltigen deutschen Mole als Hintergrund teil. Kämpf zu See, in der Luft oder in engen Infanterie-Umgebungen.

: Nimm an dem wagemutigen, britischen Überfall auf den belgischen Hafen von Bruges-Zeebrugge mit rauen Wellen und einer gewaltigen deutschen Mole als Hintergrund teil. Kämpf zu See, in der Luft oder in engen Infanterie-Umgebungen. Royal Marines (Britische Armee): Trage die charakteristische blaue Uniform der Elite-Marinetruppen des Britischen Imperiums und stürme mit den neuen Royal Marines in die Schlacht.

