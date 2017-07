Battlefield 1 - Sommer-Missionen mit besonderen Belohnungen angekündigt

Um die Spieler von Battlefield 1 auch an den heißen Tagen des Jahres bei Laune zu halten, kündigten die Entwickler von DICE jetzt spezielle Sommer-Missionen an, die neben einer Erkennungsmarke und einem XP-Boost, mit einem exklusiven Messer belohnen.

Der Weltkriegs-Shooter Battlefield 1 erhält spezielle Sommer-Missionen, die für Motivation bei den Spielern sorgen sollen. Wie jetzt von DICE und EA mitgeteilt wurde, wird es den gesamten Sommer insgesamt drei Missionen geben, die euch bei vollständigem Abschluss eine exklusive Nahkampfwaffe bescheren sollen: Das LVC Arditi-Messer. Des Weiteren erhaltet ihr eine Erkennungsmarke und einen XP-Boost für euren Trupp. Aber damit nicht genug, denn es sollen weitere Belohnungen folgen, die zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht näher benannt wurden.

Die Sommer-Missionen begannen am 15. Juli mit dem ersten Auftrag. Dieser geht noch bis zum 23. Juli und fordert drei vollständige Operationen-Spiele siegreich abzuschließen. Bei Fertigstellung dieser ersten Mission könnt ihr euch zwischen dem 23. und dem 30. Juli einloggen und euren Trupp-XP-Boost abholen. Die Call to Action-Erkennungsmarke erhaltet ihr am 31. Juli.

"Die Revolution kommt. Damit du dich ein bisschen aufwärmen kannst, haben wir die Battlefield 1 Sommer-Missionen vorbereitet. Diese Missionen sind Teil einer Reihe miteinander verbundener PTFO-Herausforderungen, bei denen du ein Teamspieler sein musst."

Wann die nächsten Missionen folgen, wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass spätestens am 1. August die zweite Mission beginnt.

Seitenauswahl

Infos zu Battlefield 1

Battlefield 1 - Collector's Edition als Sonderangebot Nur für kurze Zeit gibt es die Battlefield 1 als Collector's Edition im Sonderangebot bei Amazon. Die Version enthält das Hauptspiel, ein Steelbook, eine Statue und mehrere kleinere ...