Battlefield 1 - Sichert euch die Erweiterung They Shall Not Pass kostenlos

Zwei Wochen lang könnt ihr euch die erste Erweiterung zu DICE Multiplayer-Shooter Battlefield 1 völlig kostenlos herunterladen. Nachdem ihr euch den DLC heruntergeladen habt, könnt ihr diesen dauerhaft behalten. Dabei steht They Shall Not Pass sowohl für den PC via Origin, als auch auf der Xbox One (Xbox Live) sowie der PlayStation 4 (PSN) zur Verfügung.

They Shall Not Pass

Neben der französischen Armee, die durch den DLC spielbar wird, kann dank der Erweiterung auf vier frischen Karten mit brandneuen Waffen gekämpft werden. Ein neuer Panzer erweitert das verfügbare Aufgebot der Fahrzeuge, ein neuer Behemoth - ebenfalls in Gestalt eines Panzers - kann Schlachten zu Gunsten der vorher noch unterlegenen Kriegspartei drehen. Abgerundet wird das DLC-Paket unter anderem mit einer neuen stationären Waffe (Haubitze), um auch dem hinzugefügten französischen Panzer Paroli bieten zu können.

